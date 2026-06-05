(BLOG) Danas se održava samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu, prisustvuje i Vučić

N1 Info pre 37 minuta  |  N1 Beograd
(BLOG) Danas se održava samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu, prisustvuje i Vučić

Danas se održava Samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu, a u Crnu Goru juče je nakon vraćanja aviona sa 87 državljana Srbije koji su ocenjeni kao bezbednosna pretnja, stigao i predsednik Aleksandar Vučić, koji je kazao da to nisu kriminalci.

Sva najnovija dešavanja pratite u našem blogu uživo. Lideri će danas razgovarati o proširenju EU, a očekuje se i da će proceniti napredak postignut u postepenoj integraciji Zapadnog Balkana u EU i kako je dalje unaprediti, posebno kroz Plan rasta za Zapadni Balkan. Vučić će u Tivtu imati zajednički sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, te sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i
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