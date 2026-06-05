(BLOG) Samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu: Reči nade za region - najviše za Crnu Goru

Samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu privodi se kraju, a delegacije su polako krenule kući.

Evropski zvaničnici poručili su da je Zapadni Balkan integralni deo Evropske unije, te da je proces proširenja i dalje živ. Međutim, kako je poručila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, na pitanje o evropskom putu Srbije - proces pristupanja zasniva se na zaslugama. Lideri evropskih zemalja razgovarali su o proširenju EU, te procenili napredak postignut u postepenoj integraciji Zapadnog Balkana u EU, ali i kako je dalje unaprediti, posebno kroz Plan