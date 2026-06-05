(BLOG) Samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu: Reči nade za region - najviše za Crnu Goru

N1 Info pre 22 minuta  |  N1 Beograd
(BLOG) Samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu: Reči nade za region - najviše za Crnu Goru

Samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu privodi se kraju, a delegacije su polako krenule kući.

Evropski zvaničnici poručili su da je Zapadni Balkan integralni deo Evropske unije, te da je proces proširenja i dalje živ. Međutim, kako je poručila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, na pitanje o evropskom putu Srbije - proces pristupanja zasniva se na zaslugama. Lideri evropskih zemalja razgovarali su o proširenju EU, te procenili napredak postignut u postepenoj integraciji Zapadnog Balkana u EU, ali i kako je dalje unaprediti, posebno kroz Plan
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu Vučić: Apsolutno smo za predlog Makrona i Merca o postepenoj integraciji u EU

Samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu Vučić: Apsolutno smo za predlog Makrona i Merca o postepenoj integraciji u EU

Euronews pre 22 minuta
BLOG UŽIVO Samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu: Fond der Lajen pozvala region da iskoristi zamah za proširenje Unije

BLOG UŽIVO Samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu: Fond der Lajen pozvala region da iskoristi zamah za proširenje Unije

Insajder pre 47 minuta
Fon der Lajenova: Sa reformama dolaze i investicije

Fon der Lajenova: Sa reformama dolaze i investicije

Politika pre 1 sat
Dan uživo: Crna ovca u Tivtu

Dan uživo: Crna ovca u Tivtu

N1 Info pre 1 sat
Vučić: Srbija mora da ispuni tri stvari da bi otvorila klaster tri, biće spisak onih koji su gasili požar na Luštici

Vučić: Srbija mora da ispuni tri stvari da bi otvorila klaster tri, biće spisak onih koji su gasili požar na Luštici

N1 Info pre 1 sat
"Pričala je protiv Srbije, nazivala nas 'malim Rusima'", Vučić o predstavnici Prištine tokom razgovora o KiM na Samitu EU -…

"Pričala je protiv Srbije, nazivala nas 'malim Rusima'", Vučić o predstavnici Prištine tokom razgovora o KiM na Samitu EU - Zapadni Balkan u Tivtu: "Znate već taj jezik..."

Blic pre 1 sat
Predsednik: Pre Vidovdana gledaćemo da otvorimo auto-put do Kraljeva

Predsednik: Pre Vidovdana gledaćemo da otvorimo auto-put do Kraljeva

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBalkanCrna GoraEvropska UnijaMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPEUEvropska komisijaTivatFrancuska

Društvo, najnovije vesti »

Vladimir Mihić nakon otkaza i poslednjeg časa na Filozofskom fakultetu: „Da mogu sve bih ponovio, neke stvari uradio bih još…

Vladimir Mihić nakon otkaza i poslednjeg časa na Filozofskom fakultetu: „Da mogu sve bih ponovio, neke stvari uradio bih još drastičnije“

Danas pre 13 minuta
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 45. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 45. kolu?

Danas pre 8 minuta
Jedna obala, bezbroj doživljaja: Zašto se putnici iznova vraćaju ovom delu Turske

Jedna obala, bezbroj doživljaja: Zašto se putnici iznova vraćaju ovom delu Turske

Danas pre 18 minuta
Studenti u blokadi: Ne prihvatamo da bilo ko bude ponižavan zbog svoje vere

Studenti u blokadi: Ne prihvatamo da bilo ko bude ponižavan zbog svoje vere

Danas pre 22 minuta
Kada tišina prestaje da bude rešenje: Skup podrške Dušku Đorđeviću na Đačkom trgu u Kragujevcu

Kada tišina prestaje da bude rešenje: Skup podrške Dušku Đorđeviću na Đačkom trgu u Kragujevcu

Danas pre 33 minuta