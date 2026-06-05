Delegacija EU i evropske članice PIC-a: Novi visoki predstavnik u BiH treba da bude iz Evrope

Delegacija Evropske unije (EU) u Bosni i Hercegovini (BiH) i ambasade država članica EU koje su članice Saveta za sprovođenje mira (PIC) u BiH izdale su zajedničko saopštenje za javnost u kojem su istakle da novi visoki međunarodni predstavnik u toj zemlji treba da bude iz jedne od zemalja EU.

Navodeći da je BiH podnela zahtev za članstvo u EU, diplomate iz Delegacije EU, kao i ambasadori Francuske, Nemačke, Italije, Holandije i Španije istakli su da upravo to osnovno opredeljenje Bosne i Hercegovine diktira potrebu za evropskim diplomatom na čelu Kancelarije visokog predstavnika (OHR). "U svetlu ovog osnovnog opredeljenja, članice EU u okviru Upravnog odbora PIC-a smatraju da bi novi visoki predstavnik, u skladu s dosadašnjom praksom, trebalo da dolazi