Fon der Lajen o evropskom putu Srbije: Proces pristupanja zasniva se na zaslugama

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Fon der Lajen o evropskom putu Srbije: Proces pristupanja zasniva se na zaslugama

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na Samitu u Tivtu na pitanje N1 o evropskom putu Srbije, izjavila je da je "vrlo jasno da se proces pristupanja zasniva na zaslugama". "Dakle, reforme koje treba sprovesti, vladavina prava je kamen temeljac, isto važi i za slobodu medija.

A vi znate tačno koje reforme treba sprovesti - pravosuđe, Savet REM-a, izborni zakoni, to je usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU. Neću ulaziti u detalje. Ako Srbija sprovede te reforme, onda treći klaster može biti otvoren. Ako Srbija uradi svoj posao, i mi ćemo. Jasno je da mi želi da Srbija uđe u EU, tako da podržavamo srpsko društvo na putu ka EU, ali Srbija mora da ispuni kriterijume", rekla je Ursula fon der Lajen. Kako je rekao
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