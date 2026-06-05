Hitna pomoć: Dve osobe povređene u sudaru motocikla i automobila u Ruzveltovoj ulici

Dve osobe su povređene protekle noći u sudaru motocikla i automobila u Ruzveltovoj ulici u Beogradu, rečeno je Beti u Hitnoj pomoći.

Teško je povređen 16-godišnji mladić koji je prevezen u Dečju bolnicu u Tiršovoj, a lakše 46-godišnji muškarac koji je prevezen u Urgentni centar. Dežurne ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 113 puta, od kojih je 19 intervencija bilo na javnim mestima. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.