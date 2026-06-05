KoSSev: Gradonačelnik Severne Mitrovice i Predsedavajući SO se terete za vandalizam

Predsedavajući SO Severna Mitrovica Ivan Zaporožac pušten je uz krivičnu prijavu nakon saslušanja u Policijskoj stanici u Severnoj Mitrovici.

Protiv gradonačelnika Severne Mitrovice Milana Radojevića takođe je podneta krivična prijava, piše KoSSev. Do privođenja je došlo nakon što su Zaporožac , piše KoSSev, zajedno sa gradonačelnikom Radojevićem i bivšim poslanikom u Skupštini Kosova Nemanjom Biševcem, sprejom prefarbali zeleno srce crvenom bojom na instalaciji „Ja volim Mitrovicu“. Radojević i Zaporožac su se nakon puštanja zajedno obratili medijima. Radojević je kazao da su protiv njih podnete