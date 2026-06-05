Na današnji dan, 5. jun: Rođen Kosta Todorović, umro Karl Marija fon Veber

Na današnji dan dogodilo se: 754. Ubijen je Bonifacije, nazvan Apostol Nemačke, misionar pape Grgura II. Tokom misije među germanskim plemenima od 719. osnovao je biskupije u više mesta na germanskom području. Ubio ga je jedan paganin Frizijac. 1723. Rođen je škotski ekonomista i filozof Adam Smit, uz Dejvida Rikarda najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije ("Bogatstvo naroda", "Teorija moralnih osećanja"). 1806. Napoleon je proglasio