Na današnji dan, 5. jun: Rođen Kosta Todorović, umro Karl Marija fon Veber

N1 Info pre 33 minuta  |  Beta
Na današnji dan, 5. jun: Rođen Kosta Todorović, umro Karl Marija fon Veber
Na današnji dan dogodilo se: 754. Ubijen je Bonifacije, nazvan Apostol Nemačke, misionar pape Grgura II. Tokom misije među germanskim plemenima od 719. osnovao je biskupije u više mesta na germanskom području. Ubio ga je jedan paganin Frizijac. 1723. Rođen je škotski ekonomista i filozof Adam Smit, uz Dejvida Rikarda najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije ("Bogatstvo naroda", "Teorija moralnih osećanja"). 1806. Napoleon je proglasio
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Nemačka »

Na današnji dan, 5. jun

Na današnji dan, 5. jun

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