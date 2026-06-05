"Recept je isti, a iste su i mete - profesori koji kritikuju režim": Profesor Mihić održao poslednji čas

N1 Info pre 3 sata  |  Sanja Kosović
"Recept je isti, a iste su i mete - profesori koji kritikuju režim": Profesor Mihić održao poslednji čas

Profesor Vladimir Mihić danas je držao poslednji, javni čas studentima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Iako su prethodno stručna tela izveštaj Vladimira Mihića pozitivno ocenila, Senat Univeziteta u Novom Sadu odlučio je da Mihić ne bude reizabran u zvanje. Posle 24 godine rada i stotine predavanja unutar zgrade Filozofskog fakulteta, profesor Vladimir Mihić održao je ovog petka svoj poslednji čas ispred fakulteta. "Jer kakav bih ja nastavnik bio da pričam jedno u amfiteatru, a na ulici da radim drugo. Ispričam o autoritarnim režimima, kako su se ljudi borili protiv
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