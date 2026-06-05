Zelenski: Rusija ponovo izabrala rat, Putin nema nameru da ga okonča

N1 Info pre 2 sata  |  FoNet
Zelenski: Rusija ponovo izabrala rat, Putin nema nameru da ga okonča

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Rusija ponovo izabrala rat i da njen predsednik Vladimir Putin nema nameru da ga okonča. "Svi su čuli odgovor Putina na moj poziv da se sastanemo.

Bio je to slab odgovor. On jednostavno ne želi da okonča rat. Mislim da su mnogi ljudi širom sveta bili razočarani tim odgovorom", rekao je Zelenski. "Putin ne želi ništa da promeni. Ne želi da prizna da su jedini kojima se sviđa njegov rat on i ljudi koji zarađuju novac od toga – svi su se danas široko osmehivali. To znači da mora biti manje novca za Rusiju i više pritiska na Rusiju", dodao je. Zelenski je naveo da su u toku pripreme za seriju sastanaka sa
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