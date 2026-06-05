Đedović Handanović: Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu da Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru i da veruje da će se u dijalogu pronaći model saradnje koji će biti u najboljem interesu obe strane.

Đedović Handanović je, na panelu u okviru Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu (SPIEF), rekla da Srbija i Rusija imaju dugogodišnje partnerstvo u energetskom sektoru, saopštilo je danas Ministarstvo rudarstva i energetike. „Snabdevanje gasom po konkurentnim cenama doprinelo je rastu naše ekonomije u poslednjoj deceniji i doprinelo da izbegnemo nagli rast cena energenata i smanjenje konkurentnosti, kao neke druge zemlje u Evropi. Svesni smo da se