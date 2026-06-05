Đedović Handanović: Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru

Nedeljnik pre 29 minuta
Đedović Handanović: Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu da Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru i da veruje da će se u dijalogu pronaći model saradnje koji će biti u najboljem interesu obe strane.

Đedović Handanović je, na panelu u okviru Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu (SPIEF), rekla da Srbija i Rusija imaju dugogodišnje partnerstvo u energetskom sektoru, saopštilo je danas Ministarstvo rudarstva i energetike. „Snabdevanje gasom po konkurentnim cenama doprinelo je rastu naše ekonomije u poslednjoj deceniji i doprinelo da izbegnemo nagli rast cena energenata i smanjenje konkurentnosti, kao neke druge zemlje u Evropi. Svesni smo da se
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Đedović u Sankt Peterburgu: Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru

Đedović u Sankt Peterburgu: Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru

NIN pre 9 minuta
Đedović Handanović: Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru

Đedović Handanović: Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru

Serbian News Media pre 54 minuta
Đedović Handanović: Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru

Đedović Handanović: Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru

Radio sto plus pre 44 minuta
Đedović iz Sankt Peterburga: Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru

Đedović iz Sankt Peterburga: Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru

Politika pre 49 minuta
Đedović na SPIEF-u: Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru

Đedović na SPIEF-u: Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru

RTV pre 1 sat
Đedović Handanović u Rusiji: Energetska bezbednost malih zemalja kao što je Srbija zasniva se na našoj sposobnosti da se…

Đedović Handanović u Rusiji: Energetska bezbednost malih zemalja kao što je Srbija zasniva se na našoj sposobnosti da se prilagodimo

Danas pre 1 sat
Đedović iz Sankt Peterburga: Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru

Đedović iz Sankt Peterburga: Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo rudarstva i energetikeRusija

Ekonomija, najnovije vesti »

Japan potrošio milijarde na odbranu jena, ali valuta i dalje slabi

Japan potrošio milijarde na odbranu jena, ali valuta i dalje slabi

Bloomberg Adria pre 9 minuta
Đedović u Sankt Peterburgu: Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru

Đedović u Sankt Peterburgu: Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru

NIN pre 9 minuta
Toplina koja traje: Kako Marina Kaplarević vraća vrednost ručnom radu?

Toplina koja traje: Kako Marina Kaplarević vraća vrednost ručnom radu?

BizLife pre 4 minuta
Zašto još nema finansijskog izveštaja Telekoma: Ranije gubili stranice, sada je nešto drugo

Zašto još nema finansijskog izveštaja Telekoma: Ranije gubili stranice, sada je nešto drugo

Cenzolovka pre 24 minuta
10 godina poverenja: Kako je Family Medica od jedne ordinacije izrasla u jedan od najvećih privatnih zdravstvenih sistema u…

10 godina poverenja: Kako je Family Medica od jedne ordinacije izrasla u jedan od najvećih privatnih zdravstvenih sistema u Srbiji

Nova ekonomija pre 24 minuta