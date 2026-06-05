Fon der Lajen: Jasno da želimo da Srbija bude deo EU, ali mora da ispuni kriterijume
Newsmax Balkans pre 28 minuta
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da je vrlo jasno da Evropska unija želi da i Srbija bude deo EU, kao i da podržavaju Srbiju na evropskom putu, ali da mora da ispuni kriterijume.
Fon der Lajen je na konferenciji za novinare nakon samita EU - Zapadni Balkan u Tivtu ponovila da je jasno da je proces pristupanja proces zasnovan na zaslugama i da reforme moraju da se sprovedu. Navela je da su reforme koje moraju da se sprovedu reforme pravosuđa, REM, izborni zakon i usklađivanje sa spoljnom politikom EU. "Ako Srbija ispuni ove reforme, onda može da otvoriti Klaster 3. Proces je zasnovan na zaslugama, kao što smo upravo objasnili, to je