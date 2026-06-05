(Foto) Srpski i južnokorejski ministri trgovine na Expo Playground: "Privući ćemo još više investicija iz Južne Koreje"

Newsmax Balkans pre 18 minuta  |  Newsmax Balkans
(Foto) Srpski i južnokorejski ministri trgovine na Expo Playground: "Privući ćemo još više investicija iz Južne Koreje"

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine i komesarka EXPO 2027 Jagoda Lazarević i delegacija Južne Koreje, koju predvodi ministar trgovine Koreje Jeo Han-Ku, obišli su EXPO Playgorund na Beogradskom sajmu.

Ministru Han-Ku pokazana je maketa budućeg izgleda kompleksa EXPO 2027 u Surčinu, kao i dva prototipa paviljona "S" i "M" verzija. Lazarevićeva i Han-Ku zatim su se uputili u Surčin, gde će obići gradilište budućeg kompleksa gde će biti održana specijalizovana svetska izložba. Foto: Tanjug/Jadranka Ilić Foto: Tanjug/Jadranka Ilić Foto: Tanjug/Jadranka Ilić Foto: Tanjug/Jadranka Ilić Ministri su ranije potpisali zajedničku izjavu povodom završetka pregovora o
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