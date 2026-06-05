Kilometarske kolone vernika ispred Hrama Svetog Save: "Duhovno olakšanje u vremenima velike podeljenosti i letargije"

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Kilometarske kolone vernika ispred Hrama Svetog Save: "Duhovno olakšanje u vremenima velike podeljenosti i letargije"

Oko Hrama Svetog Save u Beogradu formirane su kilometarske kolone vernika koji satima čekaju da se poklone Pojasu Presvete Bogorodice, jednoj od najvećih svetinja pravoslavlja, dok pojedini građani navode da su u redu proveli i više od 10 sati kako bi mu se poklonili.

Vernici čekaju više od deset sati u redu kako bi se poklonili ispred pojasa, a sav novac koji su vernici donirali pred pojasom Presvete Bogorodice biće upućen srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji. Ekipa Newsmax Balkans razgovarala je sa vernicima koji su čekali u redu. "Došla sam iz Inđije i čekala sam 11 sati. Ovo je nešto prelepo, sva sam puna utisaka, ne znam šta bih vam rekla", istakla je za našu televiziju jedna od vernica. "Čekali smo osam sati sa detetom,
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