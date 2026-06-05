(Video) Srpski čelnici u Severnoj Mitrovici pušteni nakon privođenja, inspekcija htela da ukloni znak "Volim Mitrovicu"

Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević i predsednik Skupštine opštine Severna Mitrovica Ivan Zaporožac pušteni su iz policijske stanice, nakon što ih je privela kosovska policija.

Gradonačelnik Radojević je izjavio da još ne znaju za šta ih tužilac tereti, već će to saznati na sudu. Istakao da je samo radio svoj posao i sprovodio legalne odluke opštine. Veliki broj građana uz aplauz i sa ovacijama pozdravio je izlazak gradonačelnika i predsednika skupštine iz stanice. Privedeni gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević i predsednik Skupštine Ivan Zaporožac #kosovo #Srpskalista pic.twitter.com/9Tz5aJkyWV — Newsmax Balkans