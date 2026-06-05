Zverev i Koboli u finalu Rolan Garosa, Mateo Arnaldi zbog virusa predao polufinalni meč

Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se u finale Rolan Garosa pošto je pobedio Čeha Jakuba Menšika rezultatom 3:1 (7:5, 6:2, 3:6, 6:3) za dva sata i 59 minuta. Njegov protivnik u finalu biće italijanski teniser Flavio Koboli.

Zverev je prvi set dobio brejkom kod vođstva 6:5. Nemac u drugom setu pravi dva brejka i stiže do 2:0 u setovima. Menšik je u trećem setu čuvao servis, a napravio je jedan brejk i tako smanjio na 2:1. Rani brejk u četvrtom setu bio je dovoljan Zverevu da se posle 2024. godine drugi put plasira u finale jedinog grend slem turnira na šljaci. Koboli se plasirao u finale Rolan Garosa, pošto mu je zemljak Mateo Arnaldi zbog bolesti predao polufinalni duel. Manje od sat