Određen pritvor policajcima osumnjičenima u okviru istrage za ubistvo A.N. na Senjaku

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za D.V. i M.J, uhapšenima u okviru istrage povodom teškog ubistva A.N. 12. maja u restoranu "27" na Senjaku.

Pritvor je određen usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni u slučaju boravka na slobodi ometati postupak uticanjem na svedoke, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić. Osumnjičeni su prethodno na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu negirali krivicu. Kako je tužilaštvo ranije saopštilo oni su osumnjičeni za krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.