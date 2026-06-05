Predstavnički dom Kongresa SAD usvojio zakon o podršci Ukrajini

Predstavnički dom američkog Kongresa usvojio je zakon koji ima za cilj podršku Ukrajini i sankcionisanje ključnih sektora ruske ekonomije, preneli su tamošnji mediji. "Svi želimo da se ovaj rat završi.

Pitanje je kako. Da li ćemo napustiti Ukrajinu i prisiliti je da prihvati katastrofalan sporazum? Na to računa Vladimir Putin. Ili će Predstavnički dom poštovati obaveze preuzete od početka ovog sukoba", rekao je kasno sinoć demokratski predstavnik Gregori Miks, koji je predložio zakon. Zakon, koji je odoleo prigovorima republikanaca, ima za cilj da učvrsti milijardu dolara američke pomoći za bezbednost i obnovu, a takođe bi omogućio dodatnih osam milijardi