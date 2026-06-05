Cene goriva u Srbiji bez promene u narednih sedam dana

Nova ekonomija pre 1 sat
Cene goriva u Srbiji bez promene u narednih sedam dana

Cene goriva će na pumpama u Srbiji, od danas u 15.00 sati do 12. juna u isto vreme, ostati nepromenjene, pa će tako litar dizela koštati 222 dinara po litru, dok će cena benzina biti 196 dinara za litar.

Dizel za poljoprivrednike košta 184 dinara za litar. Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se propisuje način utvrđivanja najviših maloprodajnih cena za evrodizel i benzin evro premijum BMB 95, produžena je do 23. juna. WizzAir-u prete veći troškovi, a putnicima skuplje karte: Izmene pravilnika otežavaju letove iz Beograda
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