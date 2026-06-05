Akademski plenum o odluci Senata o profesoru Mihiću: Očekujemo nastavak čistke nepodobnih profesora na novosadskom univerzitetu

Nova pre 5 sati
Akademski plenum o odluci Senata o profesoru Mihiću: Očekujemo nastavak čistke nepodobnih profesora na novosadskom univerzitetu…

Akademski plenum je saopštio da će vlast nastaviti čistku profesora koji su nepodobni na Univerzitetu u Novom Sadu.

"Akademski plenum očekuje nastavak ove, do sada nezabeležene, čistke na Univerzitetu u Novom Sadu, koju preko Patrika Drida i drugih poslušnika sprovodi vlast, a koja za krajnji cilj ima potpuno urušavanje visokoškolskog obrazovanja", poručuju iz Akademskog plenuma. Podsetimo da je posle prigovora dekana DIF-a Patrika Drida, na Senatu Univerziteta odbijen izveštaj za reizbor vanrednog profesora Filozofskog fakulteta Vladimira Mihića. Iz Akademskog plenuma smatraju
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