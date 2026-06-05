Danas pretežno sunčano, uveče na severu i zapadu moguća kiša i pljuskovi

U Srbiji će danas tokom prepodneva preovlađivati sunčano vreme, dok će u brdsko-planinskim predelima na jugu i istoku biti malo do umereno oblačno.

Posle podne očekuje se postepeno naoblačenje sa severozapada, koje će u večernjim satima i tokom noći na severu i zapadu zemlje usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, koji će krajem dana i uveče na severu i zapadu skrenuti na severozapadni pravac i pojačati. Jutarnja temperatura kretaće se od 11 do 16 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 27 do 30 stepeni Celzijusa.