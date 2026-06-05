Merc: Srbija mora da bira između Evropske unije, Rusije i Kine

Evropski lideri su u petak, na kraju samita EU–Zapadni Balkan u Tivtu, potvrdili svoju posvećenost proširenju EU i poručili Srbiji da njen napredak ka članstvu zavisi od sprovođenja reformi i usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom, odnosno da Beograd mora da bira između Evrope, Rusije i Kine.

Na današnjem samitu, koji je protekao bez usvajanja zajedničke deklaracije, lideri EU i njenih država članica potvrdili su svoju posvećenost procesu proširenja Evropske unije, prenosi slovenačka novinska agencija STA. Još jednom su istakli Crnu Goru kao vodećeg kandidata, koja želi da postane 28. članica Unije do 2028. godine, i pozvali Srbiju da reformiše i uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Evropske unije. Fridrih Merc je novinarima u Tivtu