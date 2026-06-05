Ni meksički komentator nije mogao da veruje šta vidi od fudbalera Srbije: "Vrištao" u kabini zbog komičnog autogola VIDEO

Nova pre 51 minuta
Ni meksički komentator nije mogao da veruje šta vidi od fudbalera Srbije: "Vrištao" u kabini zbog komičnog autogola VIDEO

Fudbaleri Srbije izgubili su u gostima od Meksika sa 5:1 a čak ni meksički komentator u jednom trenutku nije mogao da veruje šta vidi.

Posle poraza od Zelenortskih Ostrva sa 3:0, Srbija je doživela još jednu bruku - ovoga puta u takođe prijateljskom okršaju protiv Meksika, domaćina predstojećeg Mundijala. Srbija je primila jedan komičan gol, tačnije autogol, zbog kog je komentator meksičke televizije pao u trans. Defanzivac Srbije, Stefan Bukinac, napravio je veliku grešku u finišu prvog poluvremena, posle koje je Meksiko stigao do preokreta i vođstva od 2:1. Golman Filip Stanković dodao je
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