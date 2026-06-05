RHMZ najavio pljuskove za vikend, samo jedan kraj ostaje "pošteđen"

Danas pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti.

Vetar slab i umeren, jugoistočni, krajem dana i uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najviša temperatura od 27 do 30 °C. Uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije naoblačenje, mestimično sa kratkotrajnom kišom, a lokalno je moguć i plјusak sa grmlјavinom, navodi Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Narednih dana promenlјivo i toplo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i sa maksimalnom temperaturom od 24 do 30 °C. U subotu