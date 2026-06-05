Mihić: Jelena Kleut i ja smo početak odmazde na Novosadskom univerzitetu

Novi Sad - Profesor Vladimir Mihić, kojeg juče Senat Univerziteta u Novom sadu nije reizabrao za vanrednog profesora Filozofskog fakulteta, poručio je danas da Jelena Kleut i on nisu kraj odmazde, već početak, te da je važno da njihova sudbina ne ućutka kritički glas i mišljenje na univerzitetu. - Jelena i ja smo u autoritarnim i totalitarnim društvima pre pravilo nego izuzeci - naveo je Mihić na javnom času pred više stotina studemnata, kolega i građana, ispred