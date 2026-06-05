Danas do 29 stepeni u Sremskoj Mitrovici, uveče moguće naoblačenje i kiša

Ozon pre 21 minuta
Danas do 29 stepeni u Sremskoj Mitrovici, uveče moguće naoblačenje i kiša

SREMSKA MITROVICA – Građane Sremske Mitrovice danas očekuje toplo vreme uz smenu sunčanih intervala i promenljive oblačnosti.

Najviša dnevna temperatura kretaće se oko 29 stepeni Celzijusa, dok će tokom većeg dela dana zadržati suvo vreme. Posle podne očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, ali bez značajnijih padavina. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, koji će povremeno donositi osveženje. Tokom večernjih sati i u toku noći meteorolozi najavljuju jače naoblačenje, uz mogućnost kiše i lokalnih pljuskova. Prema izgledima vremena za naredne dane, za vikend se očekuje promenljivo
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