Regionalnoj deponiji Pirot priznanje "Zeleni list" za odgovorno upravljanje otpadom i unapređenje životne sredine

Regionalnoj deponiji Pirot danas je u Sremskim Karlovcima uručeno priznanje „Zeleni list“, koje tradicionalno dodeljuju Radio Beograd i Pokret gorana Vojvodine za doprinos zaštiti životne sredine i održivom razvoju.

Svečana dodela održana je u Ekološkom centru Radulovački, a priznanje je u ime Regionalne deponije Pirot primila Branislava Colić, rukovodilac Edukativno-obrazovnog centra. Za Zeleni list, Regionalnu deponiju Pirot, predložila je novinarka i urednica Informativnog programa Regionalne televizije Pirot, Vanja Mijalkov. Branislava Colić je na svečanosti dodele nagrada istakla da ovo priznanje predstavlja značajnu potvrdu dosadašnjeg rada i zalaganja svih zaposlenih: