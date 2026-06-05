Regionalnoj deponiji Pirot priznanje "Zeleni list" za odgovorno upravljanje otpadom i unapređenje životne sredine

Plus online pre 1 sat  |  Pirot Plus Online
Regionalnoj deponiji Pirot priznanje "Zeleni list" za odgovorno upravljanje otpadom i unapređenje životne sredine

Regionalnoj deponiji Pirot danas je u Sremskim Karlovcima uručeno priznanje „Zeleni list“, koje tradicionalno dodeljuju Radio Beograd i Pokret gorana Vojvodine za doprinos zaštiti životne sredine i održivom razvoju.

Svečana dodela održana je u Ekološkom centru Radulovački, a priznanje je u ime Regionalne deponije Pirot primila Branislava Colić, rukovodilac Edukativno-obrazovnog centra. Za Zeleni list, Regionalnu deponiju Pirot, predložila je novinarka i urednica Informativnog programa Regionalne televizije Pirot, Vanja Mijalkov. Branislava Colić je na svečanosti dodele nagrada istakla da ovo priznanje predstavlja značajnu potvrdu dosadašnjeg rada i zalaganja svih zaposlenih:
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Regionalnoj deponiji Pirot priznanje "Zeleni list" za odgovorno upravljanje otpadom i unapređenje životne sredine

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