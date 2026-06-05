Astronauti pripremljeni za evakuacioni brod nakon sumnje na curenje vazduha

Četvoročlana posada dobila instrukcije za prelazak u svemirski brod

Astronauti na Međunarodnoj svemirskoj stanici dobili su instrukcije da se privremeno pripreme za prelazak u svemirski brod, nakon što je uočeno potencijalno curenje vazduha u jednom od segmenata stanice, prenosi Rojters pozivajući se na NASA. Prema navodima američke svemirske agencije, četvoročlana posada misije Crew-12 — dva američka astronauta, francuski astronaut i ruski kosmonaut — dobila je naloge iz Kontrolnog centra u okviru aktiviranja bezbednosnih