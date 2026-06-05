Đedović iz Sankt Peterburga: Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru

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Đedović iz Sankt Peterburga: Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru

Ministarka je istakla da će prirodni gas nastaviti da ima značajnu ulogu u energetskom sektoru u narednim decenijama

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas u Sankt Peterburgu da Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru i da veruje da će se u dijalogu pronaći model saradnje koji će u datim uslovima biti u najboljem interesu obe strane. Ministarka je učestvujući na panelu u okviru Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu (SPIEF), zajedno sa zamenikom predsednika Vlade Ruske Federacije Aleksandrom Novakom,
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