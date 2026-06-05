Izjava Petera Mađara da se Mađarska graniči sa sobom samo povećava napetost

Politika pre 37 minuta
Izjava Petera Mađara da se Mađarska graniči sa sobom samo povećava napetost

Mađar je naglasio da su dobri odnosi sa susednim zemljama od suštinskog značaja

BRATISLAVA – Premijer Slovačke Robert Fico ocenio je danas izjavu mađarskog premijera Petera Mađara da se „Mađarska graniči sama sa sobom” kao „teške reči” i podsetio da se Mađarska graniči sa suverenom Slovačkom na severu, prenosi TASR. Prema Ficu, „oštra retorika” nikome ne pomaže i samo povećava napetost, kao i da su potrebni zdrav razum i pragmatizam potrebni. „Nemačka je takođe platila cenu zbog oštre retorike svog kancelara Fridriha Merca. Nije uspela da
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