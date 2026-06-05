Izjava Petera Mađara da se Mađarska graniči sa sobom samo povećava napetost

Mađar je naglasio da su dobri odnosi sa susednim zemljama od suštinskog značaja

BRATISLAVA – Premijer Slovačke Robert Fico ocenio je danas izjavu mađarskog premijera Petera Mađara da se „Mađarska graniči sama sa sobom” kao „teške reči” i podsetio da se Mađarska graniči sa suverenom Slovačkom na severu, prenosi TASR. Prema Ficu, „oštra retorika” nikome ne pomaže i samo povećava napetost, kao i da su potrebni zdrav razum i pragmatizam potrebni. „Nemačka je takođe platila cenu zbog oštre retorike svog kancelara Fridriha Merca. Nije uspela da