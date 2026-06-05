Pentagon će otkazati plan o slanju raketa Tomahavk Nemačkoj

„Amerikanci trenutno nemaju dovoljno za sebe” – rekao je Fridrih Merc za nemačku javnu televiziju

VAŠINGTON – Američki Pentagon će verovatno otkazati plan o slanju raketa Tomahavk Nemačkoj, delimično iz straha da bi Rusija na to mogla da gleda kao na eskalaciju, piše danas Politiko. Ovaj potez je deo šireg američkog povlačenja iz NATO saveza, uključujući otkazivanje raspoređivanja hiljada američkih vojnika u Nemačkoj i planove za povlačenje određenih sredstava, dok SAD menjaju bliska partnerstva koja su generacijama učvršćivale ove odnose. „Evropa može da se