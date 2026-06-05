Peskov: Odnosi Rusije i SAD ne idu unazad

Politika pre 23 minuta
Peskov: Odnosi Rusije i SAD ne idu unazad

„Nema mnogo prostora za povratak tako da se to ne može reći” – rekao je Peskov

SANKT PETERBURG – Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je danas da ne veruje da odnosi Rusije i SAD „klize unazad”, jer, kako je naveo, „nema mnogo prostora za povlačenje”. „Ne, nema mnogo prostora za povratak, tako da se to ne može reći”, rekao je Peskov, na pitanje novinara povodom objave američkog državnog sekretara Marka Rubija da američka administracija radi na predlogu zakona Senata o novim sankcijama protiv Rusije. On je dodao da su najvažniji
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