Peskov poručio da je Rusija spremna za povratak stranih investicija

Politika pre 1 sat
Peskov poručio da je Rusija spremna za povratak stranih investicija

Rusija je spremna za povratak zapadnih kompanija

Rusija je spremna za povratak zapadnih kompanija i stranih investicija, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, naglašavajući da je priliv stranog kapitala važan za razvoj privrede i jačanje konkurencije. Govoreći za RIA Novosti na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, Peskov je napomenuo da Rusija mora da ostane otvorena za strane investitore. „Naravno. To nam je potrebno. Moramo da ostanemo otvoreni za strane investicije", naveo
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Peskov: Polovični izgledi za sastanak Putina i Trampa ovog leta; najmanje četvoro mrtvih u napadu na Kijevsku oblast

Peskov: Polovični izgledi za sastanak Putina i Trampa ovog leta; najmanje četvoro mrtvih u napadu na Kijevsku oblast

RTS pre 7 minuta
Lavrov: Začarani krug u dijalogu sa SAD o Ukrajini

Lavrov: Začarani krug u dijalogu sa SAD o Ukrajini

RTV pre 1 sat
Peskov: Putin je upoznat sa pismom Zelenskog

Peskov: Putin je upoznat sa pismom Zelenskog

Nova pre 57 minuta
Lavrov: Začarani krug u dijalogu sa SAD-om o Ukrajini

Lavrov: Začarani krug u dijalogu sa SAD-om o Ukrajini

NIN pre 1 sat
Dmitrij Peskov: Rusija otvorena za povratak zapadnih kompanija na tržište, šanse za susret Putina i Trampa 50 odsto

Dmitrij Peskov: Rusija otvorena za povratak zapadnih kompanija na tržište, šanse za susret Putina i Trampa 50 odsto

NIN pre 1 sat
Lavrov: "Začarani krug"

Lavrov: "Začarani krug"

B92 pre 57 minuta
Rusija poručuje da puni dijalog sa SAD zahteva povratak ambasadora

Rusija poručuje da puni dijalog sa SAD zahteva povratak ambasadora

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaRusija

Svet, najnovije vesti »

(VIDEO) Dron eksplodirao u rumunskoj luci, blizu agencije za bezbednost na moru

(VIDEO) Dron eksplodirao u rumunskoj luci, blizu agencije za bezbednost na moru

N1 Info pre 42 minuta
Ministarstvo odbrane Rumunije: Pomorski dron eksplodirao u luci Konstanca

Ministarstvo odbrane Rumunije: Pomorski dron eksplodirao u luci Konstanca

Nedeljnik pre 32 minuta
„Deža vi za Kušnera na Balkanu“: Masovni protesti u Albaniji zbog Trampovog zeta i projekta koji mu prvo nije uspeo u Srbiji…

„Deža vi za Kušnera na Balkanu“: Masovni protesti u Albaniji zbog Trampovog zeta i projekta koji mu prvo nije uspeo u Srbiji

Nedeljnik pre 37 minuta
Kremlj: Putin je obavešten o pismu Zelenskog

Kremlj: Putin je obavešten o pismu Zelenskog

Sputnik pre 42 minuta
Peter Mađar: Preispitaćemo investiciju u železničku prugu Budimpešta-Beograd

Peter Mađar: Preispitaćemo investiciju u železničku prugu Budimpešta-Beograd

Nova pre 2 minuta