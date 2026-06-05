Peskov poručio da je Rusija spremna za povratak stranih investicija

Rusija je spremna za povratak zapadnih kompanija

Rusija je spremna za povratak zapadnih kompanija i stranih investicija, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, naglašavajući da je priliv stranog kapitala važan za razvoj privrede i jačanje konkurencije. Govoreći za RIA Novosti na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, Peskov je napomenuo da Rusija mora da ostane otvorena za strane investitore. „Naravno. To nam je potrebno. Moramo da ostanemo otvoreni za strane investicije", naveo