Putin: Ustav dozvoljava kandidaturu 2030. godine, ne razmišljam o tome

Politika pre 1 sat
Putin: Ustav dozvoljava kandidaturu 2030. godine, ne razmišljam o tome

„Prerano je govoriti o tome”– odgovorio je predsednik Vladimir Putin na pitanje o toj temi

SANKT PETERBURG – Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da je prerano govoriti o njegovim izgledima za učešće na sledećim izborima, iako Ustav to dozvoljava. „Zaista, Ustav dozvoljava kandidovanje 2030. godine, ali mislim da je prerano govoriti o tome, veoma rano, iskreno. Čak ni ne razmišljam o tome trenutno”, rekao je Putin na sastanku sa rukovodiocima međunarodnih novinskih agencija na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, odgovarajući na
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