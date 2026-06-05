Rusija i Ukrajina razmenile po 185 ratnih zarobljenika

Politika pre 9 minuta
Rusija i Ukrajina razmenile po 185 ratnih zarobljenika

Oslobođeni ruski vojnici trenutno se nalaze na teritoriji Belorusije

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su Rusija i Ukrajina izvršile razmenu ratnih zarobljenika po principu „185 za 185”. „Iz ukrajinskog zarobljeništva vraćeno je 185 ruskih vojnika, dok je Moskva u zamenu predala Kijevu 185 ukrajinskih vojnika”, navodi se u saopštenju, prenosi RIA Novosti. Oslobođeni ruski vojnici trenutno se nalaze na teritoriji Belorusije, gde im se pruža medicinska i psihološka pomoć, nakon čega će biti prebačeni u Rusiju. U saopštenju se
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