Rusija i Ukrajina razmenile po 185 ratnih zarobljenika

Oslobođeni ruski vojnici trenutno se nalaze na teritoriji Belorusije

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su Rusija i Ukrajina izvršile razmenu ratnih zarobljenika po principu „185 za 185”. „Iz ukrajinskog zarobljeništva vraćeno je 185 ruskih vojnika, dok je Moskva u zamenu predala Kijevu 185 ukrajinskih vojnika”, navodi se u saopštenju, prenosi RIA Novosti. Oslobođeni ruski vojnici trenutno se nalaze na teritoriji Belorusije, gde im se pruža medicinska i psihološka pomoć, nakon čega će biti prebačeni u Rusiju. U saopštenju se