Ambasada SAD: Preispitaćemo svoju ulogu prisustva u BiH zbog neuspeha izbora visokog predstavnika

Pravo u centar pre 1 sat  |  Maria Popović
Ambasada SAD: Preispitaćemo svoju ulogu prisustva u BiH zbog neuspeha izbora visokog predstavnika

„Delegacija SAD nastojala je postići konsenzus oko zajednički prihvaćene vizije i visoko kvalifikovanog italijanskog kandidata, iskusnog diplomate ambasadora Antonija Zanardija Landija.

Sekretar (Marko) Rubio opisao je italijanskog kandidata pred Kongresom kao ‘gospodina za kojeg mislimo da bi dobro obavio posao, pomažući da se osigura određena stabilnost toj poziciji’“, naveli su iz američke Ambasade u objavi na društvenoj mreži Iks. Naglasili su da „primaju k znanju evropski neuspeh da se postigne konsenzus oko evropskog kandidata“ i da su SAD „razočarane što su te podele sprečile PIC da ispuni svoj zadatak i izabere novog visokog predstavnika“.
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