Andreas fon Bekerat: EU od Srbije očekuje usklađivanja sa spoljno-bezbednosnom politikom

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat izjavio je da EU od Srbije očekuje sprovođenje zajedničkih vrednosti i usklađivanje sa spoljno-bezbednosnom politikom Unije.

Navodeći da je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta u Beogradu jasno izneo očekivane rezultate u više oblasti, Bekerat je novinarima u Evropskoj kući rekao da su očekivanja EU posebno usmerena na regionalnu saradnju, unapređenje dobrosusedskih odnosa i izgradnju poverenja, kao i na napredak u dijalogu Beograda i Prištine, uključujući primenu Ohridskog sporazuma. On je dodao da se od Srbije očekuje i ubrzanje reformi u oblasti vladavine prava, kao i primena