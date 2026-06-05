Na današnji dan: Rođen Lorka, umrli Regan i Rej Bredberi, Crna Gora postala članica NATO

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Na današnji dan: Rođen Lorka, umrli Regan i Rej Bredberi, Crna Gora postala članica NATO

Pregled značajnih dešavanja u Srbiji i svetu na današnji dan, 5. jun.

754 - Ubijen je Bonifacije, nazvan Apostol Nemačke, misionar pape Grgura II. Tokom misije među germanskim plemenima od 719. osnovao je biskupije u više mesta na germanskom području. Ubio ga je jedan paganin Frizijac. 1723 - Rođen je škotski ekonomista i filozof Adam Smit, uz Dejvida Rikarda najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije ("Bogatstvo naroda", "Teorija moralnih osećanja"). 1806 - Napoleon je proglasio Holandiju kraljevinom i za kralja
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