Na današnji dan: Rođen Lorka, umrli Regan i Rej Bredberi, Crna Gora postala članica NATO
Radio 021 pre 1 sat | Beta
Pregled značajnih dešavanja u Srbiji i svetu na današnji dan, 5. jun.
754 - Ubijen je Bonifacije, nazvan Apostol Nemačke, misionar pape Grgura II. Tokom misije među germanskim plemenima od 719. osnovao je biskupije u više mesta na germanskom području. Ubio ga je jedan paganin Frizijac. 1723 - Rođen je škotski ekonomista i filozof Adam Smit, uz Dejvida Rikarda najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije ("Bogatstvo naroda", "Teorija moralnih osećanja"). 1806 - Napoleon je proglasio Holandiju kraljevinom i za kralja