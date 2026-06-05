Peter Mađar: Vlada će preispitati finansiranje projekata, uključujući prugu Beograd - Budimpešta

Radio 021 pre 34 minuta  |  021.rs, Danas
Peter Mađar: Vlada će preispitati finansiranje projekata, uključujući prugu Beograd - Budimpešta

Mađarski premijer Peter Mađar rekao je da je na jučerašnjem sastanku Vlada donela mnoge odluke koje se odnose na preispitivanje finansiranja različitih velikih projekata pokrenutih i završenih za vreme Viktora Orbana.

Kako je Mađar naveo u objavi na Fejsbuku, Vlada Mađarske je odlučila da odmah istraži različite kupovine i isplate prethodnog saziva, prenosi Danas. Između ostalih navodi se i izgradnja pruge Budimpešta - Beograd. "Preispitaćemo investiciju u železničku prugu Budimpešta-Beograd", navodi Mađar, nabrajajući šta sve podrazumeva odluka Vlade. Pored toga, navodi da će nova mađarska Vlada ispitati proces kupovine respiratora koji su koštali stotine milijardi ze vreme
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