U Tivtu danas samit EU - Zapadni Balkan: Glavna tema proširenje EU

Radio 021 pre 21 minuta  |  Tanjug, Beta
U Tivtu danas samit EU - Zapadni Balkan: Glavna tema proširenje EU

U Tivtu se danas održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana", a Srbiju na skupu predstavlja predsednik Aleksandar Vučić.

Skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, dok je domaćin predsednik Crne Gore Jakov Milatović. Samitu će prisustvovati i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, kao i predsednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola. Očekuje se, kako je objavljeno na sajtu EK, da će lideri zemalja Zapadnog Balkana i EU razgovarati o proširenju i Planu rasta, kao i da će EU ponoviti svoju punu
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