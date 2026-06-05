Košta: Odbrojavamo do sledećeg proširenja, Crna Gora pravi veliki napredak

Radio sto plus pre 25 minuta
Košta: Odbrojavamo do sledećeg proširenja, Crna Gora pravi veliki napredak

Košta je novinarima rekao da je Crna Gora nedavno počela sa nacrtom Pregovora o pristupanju EU, kao i da su ta zemlja i Unija u poslednjih 20 godina postigle “nešto zaista impresivno”. “Crna Gora pravi veliki napredak i tu smo da ga pratimo”, dodao je on.

Košta je rekao da održavanje samita u Tivtu “pokazuje poverenje i da su vrata EU totalno otvorena za pristupanje”. On je naveo da su na pristupnim pregovorima nedavno, tokom njegove druge balkanske turneje, radile i Albanija i Srbija. Košta je rekao da je Evropska komisija predložila zatvaranje tri pregovaračka poglavlja sa Albanijom, kao i da je vlada Srbije predstavila “konkretan kalendar elemenata koji fale u reformama pravosuđa u skladu sa preporukama ODIHR”.
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