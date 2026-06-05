Slučaj Senjak: Viši sud odredio pritvor dvojici policajaca

Radio sto plus pre 5 sati
Slučaj Senjak: Viši sud odredio pritvor dvojici policajaca

U Višem sudu je agenciji Beta rečeno da im je sudija za prethodni postupak odredio pritvor zbog postojanja “osobitih okolnosti koje ukazuju da će u slučaju boravka na slobodi ometati postupak uticanjem na svedoke”.

Beogradsko Više javno tužilaštvo (VJT) sinoć je saopštilo da su na saslušanju policijski službenici D.V. i M.J. negirali izvršenje krivičnog dela koje im se stavlja na teret u istrazi ubistva u restoranu na Senjaku. “Postoje osnovi sumnje da su oni, kao pripadnici privatnog obezbeđenja S.V. osumnjičenog za teško ubistvo, bili u vreme izvršenja tog krivičnog dela ispred restorana i da su neposredno posle njegovog izvršenja ostvarivali kontakt sa osumnjičenim S.V,
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