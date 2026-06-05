Beograđanin uhapšen zbog više pljački prodavnica dva trgovinska lanca

RTS pre 3 sata
Beograđanin uhapšen zbog više pljački prodavnica dva trgovinska lanca

Beogradska policija uhapsila je osumnjičenog da je od 2023. do 2026. godine, uz upotrebu vatrenog oružja, iz prodavnica dva trgovinska lanca u Beogradu otuđio više od 1,7 miliona dinara, saopštio je MUP.

Uhapšen je B. A. (1986) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela razbojništvo, navodi se u saopštenju MUP-a. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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