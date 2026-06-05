Beograđanin uhapšen zbog više pljački prodavnica dva trgovinska lanca

Beogradska policija uhapsila je osumnjičenog da je od 2023. do 2026. godine, uz upotrebu vatrenog oružja, iz prodavnica dva trgovinska lanca u Beogradu otuđio više od 1,7 miliona dinara, saopštio je MUP.

Uhapšen je B. A. (1986) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela razbojništvo, navodi se u saopštenju MUP-a. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.