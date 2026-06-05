Gde će se dogovarati mir – Putin zove u Moskvu, Zelenski u Švajcarsku, Tursku ili u arapski svet

RTS pre 6 minuta
Gde će se dogovarati mir – Putin zove u Moskvu, Zelenski u Švajcarsku, Tursku ili u arapski svet

Rat u Ukrajini – 1.603. dan. Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo predsednika Volodimira Zelenskog ruskom lideru Vladimiru Putinu, najavio je šef diplomatije Andrij Sibiga. Američki lider Donald Tramp kaže da bi bilo sjajno da se sastanu i okončaju rat.

Tokom noći ruska PVO oborila 123 drona Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su snage protivvazdušne odbrane tokom protekle večeri i noći oborile 123 ukrajinske bespilotne letelice širom zemlje, prenosi Izvestija. Dronovi su, kako se navodi, uništeni iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kaluške i Kurske, Nižnjenovgorodske, Orlovske, Tulske, Moskovske oblasti, Krima , Azovskog i Crnog mora. (Izvestiя) Opširnije Kraće Predstavnički dom Kongresa SAD odobrio
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Zelenski u otvorenom pismu Putinu predlaže razgovor licem u lice

Zelenski u otvorenom pismu Putinu predlaže razgovor licem u lice

BBC News pre 6 minuta
Zelenski u otvorenom pismu Putinu predlaže razgovor licem u lice

Zelenski u otvorenom pismu Putinu predlaže razgovor licem u lice

Danas pre 6 minuta
UŽIVO Rat u Ukrajini Putin: Spremni i voljni da pregovaramo s Ukrajinom na osnovama utvrđenim na Aljasci

UŽIVO Rat u Ukrajini Putin: Spremni i voljni da pregovaramo s Ukrajinom na osnovama utvrđenim na Aljasci

Euronews pre 6 minuta
Zelenski u otvorenom pismu Putinu predlaže razgovor licem u lice

Zelenski u otvorenom pismu Putinu predlaže razgovor licem u lice

Radio 021 pre 6 minuta
UKRAJINSKA KRIZA Gde će se dogovarati mir – Putin zove u Moskvu, Zelenski u Švajcarsku, Tursku ili u arapski svet

UKRAJINSKA KRIZA Gde će se dogovarati mir – Putin zove u Moskvu, Zelenski u Švajcarsku, Tursku ili u arapski svet

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinIranMoskvaUkrajinaPredstavnički domTurskaDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Zelenski u otvorenom pismu Putinu predlaže razgovor licem u lice

Zelenski u otvorenom pismu Putinu predlaže razgovor licem u lice

BBC News pre 6 minuta
Putin: Spremni smo i voljni da pregovaramo s Ukrajinom na osnovama utvrđenim u Enkoridžu

Putin: Spremni smo i voljni da pregovaramo s Ukrajinom na osnovama utvrđenim u Enkoridžu

Insajder pre 6 minuta
Nemce manje zanima fudbal, a više ekonomija

Nemce manje zanima fudbal, a više ekonomija

Danas pre 6 minuta
UŽIVO Rat u Ukrajini Putin: Spremni i voljni da pregovaramo s Ukrajinom na osnovama utvrđenim na Aljasci

UŽIVO Rat u Ukrajini Putin: Spremni i voljni da pregovaramo s Ukrajinom na osnovama utvrđenim na Aljasci

Euronews pre 6 minuta
Gde će se dogovarati mir – Putin zove u Moskvu, Zelenski u Švajcarsku, Tursku ili u arapski svet

Gde će se dogovarati mir – Putin zove u Moskvu, Zelenski u Švajcarsku, Tursku ili u arapski svet

RTS pre 6 minuta