Gde će se dogovarati mir – Putin zove u Moskvu, Zelenski u Švajcarsku, Tursku ili u arapski svet

Rat u Ukrajini – 1.603. dan. Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo predsednika Volodimira Zelenskog ruskom lideru Vladimiru Putinu, najavio je šef diplomatije Andrij Sibiga. Američki lider Donald Tramp kaže da bi bilo sjajno da se sastanu i okončaju rat.

Tokom noći ruska PVO oborila 123 drona Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su snage protivvazdušne odbrane tokom protekle večeri i noći oborile 123 ukrajinske bespilotne letelice širom zemlje, prenosi Izvestija. Dronovi su, kako se navodi, uništeni iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kaluške i Kurske, Nižnjenovgorodske, Orlovske, Tulske, Moskovske oblasti, Krima , Azovskog i Crnog mora. (Izvestiя) Opširnije Kraće Predstavnički dom Kongresa SAD odobrio