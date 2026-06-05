Novi ubedljiv poraz Srbije, Meksiko se petardom zagrejao za početak Mundijala

RTS pre 2 sata
Novi ubedljiv poraz Srbije, Meksiko se petardom zagrejao za početak Mundijala

Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika u Tuluki rezultatom 5:1 u prijateljskoj utakmici pred početak Svetskog prvenstva.

Nakon neuspeha protiv Zelenortskih Ostrva, podmlađena i izmenjena selekcija Srbije je doživela novi krah protiv jednog od domaćina Svetskog prvenstva. Iako su prvi stigli do gola, "orlovi" su tokom gotovo čitavog duela bili u podređenom položaju, što je Meksiko znao da kazni. Nisu gosti imali ni sreće u određenim momentima, što pak ne menja činjenicu da Veljka Paunovića čeka veliki posao u nastavku mandata. Meksikanci su od samog početka nametnuli visok ritam igre
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