Opštinska inspekcija pokušala da ukloni znak "Volim Mitrovicu", policija privela pa pustila Radojevića i Zaporošca

Pripadnici tzv. kosovske policije priveli su, pa pustili Milana Radojevića i Ivana Zoporošca, nakon što su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis "Volim Mitrovicu".

Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević i predsednik Skupštine opštine Severna Mitrovica Ivan Zoporožac privedeni su jer su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis "Volim Mitrovicu", za koju je nedavno opština Severna Mitrovica donela odluku da se ukloni. Nakon puštanja iz stanice Radojević je rekao da je samo radio svoj posao i sprovodio legalne odluke opštine. Ispred policijske stanice u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde su