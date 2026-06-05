Otkazano istorijsko polufinale Rolan Garosa - Arnaldi se povukao, Koboli bez borbe do finala

RTS pre 1 sat
Otkazano istorijsko polufinale Rolan Garosa - Arnaldi se povukao, Koboli bez borbe do finala

Italijanski teniser Flavio Koboli igraće finale Rolan Garosa, pošto mu je sunarodnik Mateo Arnaldi, bez borbe predao meč polufinala zbog zdravstvenih problema.

Neposredno pred početak drugog polufinalnog duela, organizatori su putem razglasa na stadionu "Filip Šatrije", na kojem se publika već uveliko okupljala, obavestili gledaoce da se istorijski, italijanski okršaj između Matea Arnaldija i Flavija Kobolija neće odigrati. Odluka je doneta nakon što je postalo jasno da Arnaldi zbog zdravstvenih problema nije u stanju da izađe na teren. Razlog otkazivanja je iznenadna virusna infekcija Matea Arnaldija, trenutno 104.
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