Samit EU-Zapadni Balkan – Vučić: Veoma dobri razgovori u Tivtu; Makron: Ovo je pozitivan trenutak za Srbiju

Predsednik Vučić u Crnoj Gori učestvuje na samitu Evropska unija - Zapadni Balkan. Rekao je da je imao veoma dobre i produktivne razgovore sa Emanuleom Makronom, Fridrihom Mercom, Ursulom fon der Lajen i Antoniom Kostom ističući da veruje da će se videti napredak Srbije na evropskom putu u narednom periodu.

Merc: EU mora da pokaže spremnost za proširenje Nemački kancelar Fridrih Merc ističe da je zajedno sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom napravio konkretan predlog o tome kako da se naprave naredni koraci, posebno u vezi sa proširenjem koje bi uključilo neke od država Zapadnog Balkana. Merc je novinarima, uoči samita, rekao da EU mora da pokaže svoj kapacitet i spremnost za proširenje, i da će to biti glavna tema. "Naravno, postoji niz pitanja na koja