Samit Evropska unija-Zapadni Balkan u Tivtu, prisustvuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić

Predsednik Vučić u Crnoj Gori učestvuje na samitu Evropska unija - Zapadni Balkan. Danas se sastao sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Kostom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Nemačke Fridrihom Mercom.

Predsednik Srbije na zajedničkom sastanku sa Fon der Lajen, Kostom, Makronom i Mercom Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao važan sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Kostom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Nemačke Fridrihom Mercom u Tivtu o evropskoj budućnosti Srbije kao i da je naglasio značaj očuvanja kredibilne politike proširenja i jasne evropske