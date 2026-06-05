Sporazumu o ekonomskoj saradnji Srbije i Južne Koreje

Srbija i Južna Koreja završile su pregovore o sveobuhvatnom ekonomskom partnerstvu. O tome su predstavnici Vlada dve zemlje u Beogradu potpisli zajedničku izjavu.

Prva zvanična poseta Srbiji ministra trgovine Južne Koreje od uspostavljanja diplomatskih odnosa pre 37 godina - i potpis na završetak pregovora o Sporazumu o sveobuhvatnom ekonomskom partnerstvu dve zemalje. Cilj je unapređenje ekonomskih odnosa u obostranom interesu. "Koreja je jedna od vodećih svetskih ekonomija. Ono što ćemo imati nakon stupanja na snagu ovog sporazuma u narednom periodu predstoje interne procedure... Mi ćemo dobiti mogućnost da dobijemo jedno