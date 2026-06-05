Bulut u Novom Sadu organizuje turnir u basketu 3x3

NOVI SAD - Turnir u basketu 3x3 pod nazivom "Novi Sad EURO 2026", čiji je inicijator i jedan od organizatora proslavljeni srpski basketaš Dušan Domović Bulut, biće održan danas na terenima Big šoping centra u Novom Sadu.

Na turniru učestvuje 16 mešovitih ekipa, sastavljenih od dečaka i devojčica uzrasta do 14 godina iz osnovnih škola sa teritorije grada Novog Sada. Utakmice će se igrati po zvaničnim FIBA 3x3 pravilima, a svi mečevi biće direktno prenošeni na TV Arena sport. "Zaista sam ponosan što kroz ovaj projekat stvaramo prilike za nove generacije dečaka i devojčica da sanjaju velike snove, igraju basket i razvijaju prave sportske vrednosti. Nadam se da će nam oni svojim