Bulut u Novom Sadu organizuje turnir u basketu 3x3

RTV pre 41 minuta  |  Tanjug
Bulut u Novom Sadu organizuje turnir u basketu 3x3

NOVI SAD - Turnir u basketu 3x3 pod nazivom "Novi Sad EURO 2026", čiji je inicijator i jedan od organizatora proslavljeni srpski basketaš Dušan Domović Bulut, biće održan danas na terenima Big šoping centra u Novom Sadu.

Na turniru učestvuje 16 mešovitih ekipa, sastavljenih od dečaka i devojčica uzrasta do 14 godina iz osnovnih škola sa teritorije grada Novog Sada. Utakmice će se igrati po zvaničnim FIBA 3x3 pravilima, a svi mečevi biće direktno prenošeni na TV Arena sport. "Zaista sam ponosan što kroz ovaj projekat stvaramo prilike za nove generacije dečaka i devojčica da sanjaju velike snove, igraju basket i razvijaju prave sportske vrednosti. Nadam se da će nam oni svojim
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